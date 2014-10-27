В ноябре Московский планетарий отметит 85-летний юбилей

Фото: пресс-служба планетария
В период с 6 по 9 ноября, в дни школьных каникул, в Московском планетарии пройдут праздничные мероприятия, посвященные 85-летию звездного дома, сообщает пресс-служба планетария.
Например, в интерактивном музее "Лунариум" откроются творческие мастерские, где ребята будут создавать собственные планеты и делать карнавальные украшения из звезд. А вот в классическом музее Урании пройдут викторины, которые проведет Звездочет.
В свою очередь, в Малом Звездном зале все желающие станут участниками премьерной программы "Полет Фантазии". Кроме того, 7 ноября гостей планетария ожидает перформанс известного уличного театра "Высокие братья&Tall Brothers", а также театрализованные представления и выступление Театра оперы им. Б.А. Покровского.
Помимо этого, в этот день планетарий посетят ветераны Байконура, космонавты и ведущие ученые и эксперты. Для них состоятся различные презентации и лекции .
"За 85 лет планетарий стал знаковым местом столицы. Здесь можно воочию увидеть лунные кратеры, планеты, метеориты и послушать лекции выдающихся ученых современности. Кроме того, это еще и инновационная площадка", отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев:
Московский планетарийМосковский планетарий был основан в 1929 году. В девяностых он был закрыт на реконструкцию, в ходе которой было заменено покрытие, установлено новое оборудование, а сам планетарий поднят на шесть метров вверх. Обновленный Московский планетарий был открыт для посетителей в 2011 году.
На сегодняшний день в планетарии работают Большой Звездный зал, Музей Урании и интерактивный музей "Лунариум", Парк неба с двумя башнями-обсерваториями, 4D-кинотеатр, Малый Звездный зал. Многофункциональный комплекс оснащен проектором звездного неба, обсерваториями, приборами и экспонатами музеев. Знакомство с исторической экспозицией музея Урании возвращает посетителей в прошлое, а экскурсия в интерактивном музее дает информацию о законах и явлениях природы.