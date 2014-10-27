В ноябре Московский планетарий отметит 85-летний юбилей

Фото: пресс-служба планетария

В период с 6 по 9 ноября, в дни школьных каникул, в Московском планетарии пройдут праздничные мероприятия, посвященные 85-летию звездного дома, сообщает пресс-служба планетария.

Например, в интерактивном музее "Лунариум" откроются творческие мастерские, где ребята будут создавать собственные планеты и делать карнавальные украшения из звезд. А вот в классическом музее Урании пройдут викторины, которые проведет Звездочет.

"Большая Москва": Московский Планетарий

В свою очередь, в Малом Звездном зале все желающие станут участниками премьерной программы "Полет Фантазии". Кроме того, 7 ноября гостей планетария ожидает перформанс известного уличного театра "Высокие братья&Tall Brothers", а также театрализованные представления и выступление Театра оперы им. Б.А. Покровского.

Помимо этого, в этот день планетарий посетят ветераны Байконура, космонавты и ведущие ученые и эксперты. Для них состоятся различные презентации и лекции .

"За 85 лет планетарий стал знаковым местом столицы. Здесь можно воочию увидеть лунные кратеры, планеты, метеориты и послушать лекции выдающихся ученых современности. Кроме того, это еще и инновационная площадка", отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев: