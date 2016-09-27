"Мелодия" выпустила на дисках московские концерты Иегуди Менухина

Фото: melody.su/

Фирма "Мелодия" продолжает серию юбилейных релизов: к 100-летию со дня рождения одного из величайших скрипачей ХХ столетия Иегуди Менухина выпущен комплект исторических записей его концертов в Москве в 1945 и 1962 годах. Об этом сообщает пресс-служба "Мелодии".

Впервые музыкант приехал на гастроли в Россию в ноябре 1945 года. В камерных концертах ему аккомпанировали выдающийся пианист Лев Оборин и концертмейстер Абрам Макаров. В программе сочинения крупной формы – сонаты Франка, Дебюсси, Чакона Баха – чередовались с миниатюрами Сарасате, Сен-Санса, Чайковского, Блоха. В 1962 году Менухин вернулся с более обширной гастрольной программой и собственным ансамблевым партнером – сестрой, пианисткой Хефциба Менухин. Они сыграли музыку Моцарта, Бетховена, Брамса и Бартока. Кроме того, скрипач исполнил с Госоркестром СССР под руководством Евгения Светланова концерт Бетховена, с Московским камерным оркестром и Рудольфом Баршаем – концерты Баха и Моцарта.

Как отмечают в "Мелодии", "несмотря на техническое несовершенство, фонограммы концертов Иегуди Менухина в Москве 1945 и 1962 годов остаются бесценными звуковыми документами эпохи". При этом в издании есть записи, никогда не издававшиеся ранее.

Бокс с дисками в оригинальной упаковке из крафтового картона снабжен буклетом в твердой обложке со слип-кейсом. Дизайн отсылает к стилистике граммпластинок 40–60-х годов XX века. В розничных магазинах издание обойдется в 1200 рублей.