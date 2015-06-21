"Ад – это другие": 110 лет назад родился Жан-Поль Сартр

Фото: wikimedia.org

21 июня исполняется 110 лет со дня рождения Жана-Поля Сартра. О французском экзистенциализме и о том, почему пьесы Сартра боятся ставить в театрах – в материале m24.ru.

Писатель и философ Жан-Поль Сартр давно стал классиком французской литературы, буквально запатентовав за собой понятие "экзистенциализм". Однако сегодня произведения Сартра все больше почитают, а не почитывают. Нырять с головой в экзистенциальные тексты, выуживать оттуда тонны смыслов и подтекстов, ломать голову над тем, что хотел сказать автор каждым словом оказывается куда сложнее, чем просто ставить "лайк" в Сети под очередной цитатой, не имеющей к писателю никакого отношения, но подписанной его громким именем.

"Тошнота" как смысл жизни

В интернете Сартр уже традиционно ассоциируется с серо-черными картинками, смысл которых сводится к посылу: все – тлен. Вряд ли французский классик обрадовался бы такому опрощению: всю жизнь он искал ответы, отчаявшись в человечестве как таковом. Один из романов-манифестов писатель назвал "Тошнота" – это и есть его отношение к людям. В то же время он любил человечество: участвовал в революции 1968 года, защищал евреев, протестовал против насилия, вторжения США на Кубу, против вьетнамской и алжирской войн и возвел в абсолют собственной философии понятие свободы.

Несмотря на весьма специфическую внешность, Сартра обожали женщины, с которыми, по воспоминаниям современников, тот был поразительно груб. Главный роман, если эту связь можно назвать таким словом, сложился у писателя с французской феминисткой Симоной де Бовуар. Она полностью взяла его жизнь в свои руки и даже самостоятельно отбирала гению юных любовниц. А вот была ли интимная близость между Симоной и Сартром – тайна.

Сартр и Симона де Бовуар. Фото: theguardian.com/ David Scherman

Центральное, определяющее понятие в философии и творчестве литератора – свобода. Она есть всегда. Даже брошенный в застенки узник свободен в выборе, смириться или бороться. "Человек обречен быть свободным", – говорил классик. Но истинная свобода дается только со смертью.

Жизнь бессмысленна и иррациональна, она полна страданий и вызывает отвращение. Истины не существует, есть только эмоции, благодаря которым человек и воспринимает мир – так понимают сущность бытия экзистенциалисты. "История жизни человека – это история поражения", – резюмировал француз.

Жан Поль Сартр умер 15 апреля 1980 года от отека легких на пике славы. Его знала и уважала вся Франция. Похоронная процессия насчитывала до 50 тысяч человек.

Визит Сартра в Москву. На фото: слева направо): писатели Константин Симонов, Николай Бажан, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Фото: ТАСС/ Эммануил Евзирихин

Из книг – в театр

Пьесы драматурга ставились во всех театрах мира, одно время это было настолько модно, что сложно было отыскать подмостки, где бы их не играли. Сейчас ситуация изменилась: далеко не каждый худрук пойдет на риск, добавив в репертуар спектакль абсурдистского толка.

Этим летом в Москве лишь в одном театре можно увидеть спектакль, поставленный по пьесе Жана-Поля Сартра "За закрытыми дверями". Его играет труппа театра "СОбытие", которая назвала пьесу по-своему: Redroom.

Действие происходит в аду. Комната без окон и дверей. Трое постояльцев – журналист-писатель, лесбиянка и светская львица. У каждого – свои тайны, чудовищные поступки, и никто не хочет рассказывать, почему он оказался в аду. В итоге оказывается, что судьбы всех героев тесно переплетены, никто из них не сумел быть свободным, а для Сартра это и есть преисподняя. "Ад – это другие", – произносит герой пьесы, декларируя основной постулат экзистенциальной философии.

Исполнитель главной роли и по совместительству арт-директор театра Вадим Чибисов пообщался с корреспондентом m24.ru и рассказал, почему французский экзистенциализм не кажется ему сложным и отчего театры опасаются включать в репертуар пьесы Сартра.

– Вы по-своему трактуете Сартра или решили не отходить от оригинала и поставить пьесу максимально близко к авторскому варианту?

– Мы ее значительно осовременили, конечно. Героям добавили какие-то черты, что-то, наоборот, приглушили. Я сразу согласился играть в пьесе, потому что от таких ролей не отказываются.

– Не боялись, что публика может не понять? Сартр не оказался слишком сложным и недоступным для зрителя?

– Нет, как раз наоборот. Мне самому, как и остальным трем актерам, задействованным в спектакле, психологически комфортно играть. Не было сложностей и непонимания писателя. Я с огромным удовольствием каждый раз выхожу на сцену. Другое дело, что персонаж, естественно, получился не сразу. Долго работал над ролью, создавал ее, искал для себя ответ на вопрос, что такое ад. Событие в Redroom происходят по другую сторону бытия.

– Зрители вас поняли и приняли?

– Совершенно точно – да! На пьесе по Сартру неизменный аншлаг. Это, пожалуй, один из самых востребованных спектаклей нашей труппы. Вероятно, есть и негативные отзывы, потому что понравиться всем невозможно, но положительных гораздо больше. Честно признаться, я плохих слов о нашей постановке не слышал.

Вадим Чибисов. Фото: facebook.com/вадим чибисов

– Вы трактовали роль писателя, руководствуясь собственным пониманием образа, или видели зарубежные театральные постановки?

– Я играю от себя. И героя тоже построил именно так, как чувствую и понимаю. В актерской среде есть тенденция не смотреть трактовки, сделанные ранее. Я против этого, наоборот с удовольствием посмотрю, оценю. В данном случае пьес других театров мира не видел: их довольно нелегко найти в Интернете. Смотрел европейский черно-белый фильм, но все-таки своего героя создал сам.

– Почему российские театры редко обращаются к творчеству Жана-Поля Сартра? Чего боятся? Риска быть непонятой публикой, подсевшей на развлечения и массовую культуру?

– Сложно сказать. Может быть, это страх имени? Определенного штампа, что Сартр – непонятно, диковинно. Или же ответ на вопрос стоит искать в тематике: ад до сих пор тема нераскрытая и непознанная. Как, что играть и надо ли… Однако ставить его пьесы в плане техническом и финансовом вообще не требует усилий. Минимум декораций, реквизита, мало актеров задействовано. А для самих артистов играть Сартра – подарок. Материал бездонный, его можно черпать бесконечно. И если мы в будущем вновь решимся ставить его пьесу, я без колебаний опять соглашусь на роль.

Ольга Косолапова