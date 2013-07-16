Поэту Андрею Дементьеву исполняется 85 лет

Андрей Дементьев. Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 16 июля, поэту и почетному члену Российской академии художеств Андрею Дементьеву исполняется 85 лет. В честь этого события он презентует новую книгу стихов "Все в мире поправимо".

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. В 1946 году окончил Тверскую среднюю школу № 6. Литературную деятельность начал со стихотворения "Студенту", которое было опубликовано в газете "Пролетарская правда" в 1948 году.

В 1952 году закончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал литературным сотрудником отдела сельского хозяйства газеты "Калиниская правда", затем, стал заведующим отделом комсомольской жизни областной газеты "Смена" (1953 - 1955).

В 1967 году Андрей Дементьев переезжает в Москву, где становится редактором отдела поэзии издательства "Молодая Гвардия". В 1972 году - заместителем главного редактора журнала "Юность", а в период с 1981 по 1992 год занимает пост главного редактора.

В середине 90-х годов он становится директором ближневосточного представительства РТР (ВГТРК) в Израиле, но в 2000 году его снимают с должности из-за публикации в "Московском комсомольце" стихов, обличающих российских чиновников.

С период с 2003 по 2006 год вел программу "Народ хочет знать" на телеканале "ТВ-Центр", в последствии был уволен без объяснения причин.

В настоящее время Андрей Дементьев ведет авторскую программу на "Радио России", которая выходит в эфир с июля 2001 года.

На сегодняшний момент издано более 50 книг со стихами поэта. Три года назад, в 2010 году, стихи Андрея Дементьева использованы в киноальманахе "Провинциальные истории".