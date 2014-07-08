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08 июля 2014, 10:21

Жанна Фриске отметит юбилей в кругу семьи в Лос-Анджелесе

юбилей лечение певица Жанна Фриске

Жанне Фриске исполнилось 40 лет

Певица Жанна Фриске отпразднует свой сороковой день рождения в Лос-Анджелесе в кругу близких. Сейчас артистка проходит курс реабилитации и идет на поправку, передает МИА "Россия сегодня".

Напомним, что Фриске, у которой обнаружена опухоль мозга, проходит в США курс экспериментального лечения нановакциной. Как сообщила близкая подруга Жанны Ольга Орлова, Фриске становится лучше.

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Юбилей певица проведет со своими родными – гражданским мужем Дмитрием Шепелевым и сыном Платоном. А вот отец Фриске Владимир не сможет приехать в Америку в день рождения дочери. Он хочет подарить дочери черную икру и ждет, пока ее привезут из Астрахани.

О том, что у Фриске обнаружили глиобластому, стало известно в январе 2014 года. Для артистки организовали сбор средств. В итоге люди пожертвовали около 68 миллионов рублей. Часть средств Фриске перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

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