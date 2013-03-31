Александр Збруев празднует юбилей

Александр Збруев. Фото: ИТАР-ТАСС

Актер театра и кино, Народный артист РСФСР Александр Збруев отмечает 75-летний юбилей. С днем рождения актера поздравили мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Талантливый актер, Вы прошли большой творческий путь, покорили публику запоминающимися театральными работами, создали множество ярких драматических и комедийных образов в фильмах, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа", – говорится в поздравительной телеграмме мэра.

Дмитрий Медведев отметил талант и индивидуальность актера. "Многогранный талант и творческая индивидуальность позволили Вам стать звездой российского кино, заслужить признание коллег и искреннюю любовь зрителей", – цитирует пресс-служба правительства России текст поздравления.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1958 году окончил школу и поступил в театральное училище имени Щукина, на курс Владимира Этуша. После окончания училища в 1961 году Збруева приняли в труппу театра им. Ленинского комсомола, где он играл в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом и Марком Захаровым.

В кино актер дебютировал в фильме Александра Зархи "Мой младший брат". Лента вышла на экраны в 1962 году и стала первым успехом для исполнителей главных ролей — Александра Збруева, Андрея Миронова и Олега Даля.

В 1966 году Збруев сыграл главную роль следователя ОБХСС Алешина в детективной картине Герберта Раппапорта "Два билета на дневной сеанс". Далее последовали роли в телефильме Алексея Коренева "Большая перемена" и в "Романсе о влюбленных" Андрона Михалкова-Кончаловского.

Александр Збруев также сыграл в фильмах "Одинокая женщина желает познакомиться", "Мелодии белой ночи", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо". В 1991 году актер исполнил роль Сталина в картине "Ближний круг", а в 1997 году – сыграл главную роль в детективной комедии "Бедная Саша".

Збруев играет в театре "Ленком". Среди спектаклей с его участием – "В день свадьбы", "Мой бедный Марат", "Автоград XXI", "Иванов", "Диктатура совести" и многие другие.