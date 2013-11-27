Артисты Театра на Таганке отказались отмечать 50-летие коллектива

Театр на Таганке. Фото: ИТАР-ТАСС

Актеры Театра на Таганке решили не отмечать его 50-летний юбилей, заявил в среду на пресс-конференции ведущий актер труппы, Заслуженный артист России Александр Лырчиков.

Напомним, юбилей театра приходится на 2014 год. В июле 2011 года создатель "Таганки" Юрий Любимов покинул пост художественного руководителя и директора театра, после чего директором был назначен Валерий Золотухин. Однако из-за болезни Золотухина директором театра стал Владимир Флейшер. 30 марта 2013 года Валерий Золотухин скончался. Должность художественного руководителя театра до сих пор остается вакантной.

"Нас покинул Юрий Любимов, мотивировав это тем, что потерял контакт с труппой; у нас умер Валерий Золотухин. О каком юбилее может идти речь? Юбилей нам не нужен. И деньги нам не нужны. Я обращаюсь к департаменту культуры Москвы: оставьте театр в покое. Это беспредел", - приводит ИТАР-ТАСС слова актера.

Поводом для пресс-конференции стало открытие выставки Ксении Перетрухиной "Попытка альтернативы", которая была развернута в фойе театра. Вместо портретов и афиш старых спектаклей на стенах размещены надписи с цитатами и размышлениями о театре. В ответ актеры написали письмо руководителю театра Владимиру Флейшеру и в столичный департамент культуры с требованием убрать выставку и вернуть на место афиши и "портреты людей, создававших театр - Юрия Любимова, Владимира Высоцкого, Валерия Золотухина, Семена Фарады, Леонида Филатова и других".

"Если к нам не прислушаются и не уберут оскорбляющую память наших умерших коллег выставку, я сделаю это сам - возьму валик и ведро с краской. Опыт у меня есть", - сказал Лырчиков.

Со своей стороны, директор театра Владимир Флейшер сказал, что выставка будет свернута 23 декабря, а не в январе, как это планировалось изначально. Он также отметил, что письмо с требованием убрать выставку подписали всего 12 артистов и что "от имени всего коллектива заявлять такое некорректно".