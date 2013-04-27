Актриса Анна Каменкова отмечает свое 60-летие

Анна Каменкова. Фото: ИТАР-ТАСС

Известная актриса театра и кино Анна Каменкова отмечает 27 апреля свое 60-летие. Голосом Каменковой говорили герои многих известных фильмов, а она сама известна по ролям в "Марше Турецкого" и "Визите к Минотавру".

Актриса родилась в Москве. Первую роль в кино Каменкова сыграла в 6 лет - в фильме "Девочка ищет отца".

Каменкова с 1974 года играет в театре. Первым был театр на Малой Бронной, где актриса проработала до 1992 года. После него актриса ушла в антрепризу.

Каменкова сыграла во многих известных фильмах и сериалах, среди них - "Ты есть", "Визит к Минотавру", "Марш Турецкого".

Голосом актрисы говорили такие известные персонажи, как Лариса в "Жестоком романсе" и Анастасия Ягужинская в "Гардемаринах".

Артистку с юбилеем поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. "За годы преданного служения искусству Вы заслужили профессиональное признание, любовь многочисленных поклонников Вашего щедрого дарования", - говорится в поздравительной телеграмме столичного градоначальника, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.