Татьяна Догилева получила поздравления с юбилеем из Кремля

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Татьяну Догилеву с юбилеем – сегодня, 27 февраля, актрисе исполняется 60 лет. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Щедрый, самобытный талант и яркий актерский темперамент позволили вам преуспеть в профессии, создать целую палитру запоминающихся ролей в театре и кинематографе, а главное - заслужить искреннюю, непреходящую любовь зрителей", – говорится в поздравлении.

Президент пожелал Догилевой здоровья, неиссякаемого вдохновения и воплощения в жизнь намеченных планов.

Свои поздравления актрисе также принес Дмитрий Медведев. В телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ, отмечается ее яркое мастерство, творческая индивидуальность и обаяние.

"Какую бы роль Вы ни играли – лирическую или драматическую, острохарактерную или комедийную, – каждая из них отличается особой интонацией, искренностью и глубиной. И потому всегда находит отклик в сердцах людей", – отметил премьер-министр.

Татьяна Догилева в 1978 году с отличием окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (сейчас – РАТИ-ГИТИС). В 1978–1985 годах служила в Московском театре имени Ленинского комсомола (сейчас – "Ленком"), с 1985 года – в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой.

Широкую известность приобрела благодаря съемкам в кино. Среди ее главных киноролей – спортсменка Света в лирической комедии Михаила Козакова "Покровские ворота" (1982), ухватистая продавщица Надежда в фильме Владимира Бортко "Блондинка за углом" (1984), Лида в мелодраме Эльдара Рязанова "Забытая мелодия для флейты" (1987), Катя в драме Владимира Бортко "Афганский излом" (1991, СССР-Италия). В общей сложности Татьяна Догилева исполнила около ста ролей в различных фильмах и сериалах.