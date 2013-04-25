Актер Юрий Яковлев отмечает 85-летний юбилей

Актер театра и кино Юрий Яковлев отмечает 85-летний юбилей

Народный артист Юрий Яковлев 25 апреля отмечает 85 лет. Свой юбилей актер отпразднует спектаклем "Пристань" в театре им. Вахтангова.

Юрий Яковлев родился в 1928 году в Москве. Любопытно, что поступить в театральный с первого раза у актера не получилось. Во ВГИКЕ решили, что он некиногеничен, и после этого Яковлев поступил в Театральное училище им. Б. Щукина. Причем и там преподаватели говорили студенту, что не видят в нем особого дарования. На первом курсе за актерское мастерство Яковлев получил двойку. Но в итоге он закончил училище с красным дипломом.

Срезу после окончания вуза молодой артист поступил в театр им. Вахтангова, где служит до сих пор. На его счету около 70 ролей.

Широкая известность пришла к Яковлеву благодаря его ролям в кино. Первой громкой работой была роль князя Льва Мышкина в картине "Идиот". Дальше были фильмы "Анна Каренина", "Любовь земная", "Драма на охоте", "Судьба", "Берегись автомобиля", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Кин-дза-дза", "Гардемарины" и многие другие.

В свои 85 лет актер практически не видит. Однако, несмотря на это, он продолжает играть.