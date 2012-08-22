Актриса Ирина Скобцева отмечает юбилейный день рождения

ИТАР-ТАСС

Сегодня исполняется 85 лет народной артистке РСФСР Ирине Скобцевой. Актриса решила отметить юбилейный день рождения в кругу близких и друзей.

Зрители же могут увидеть ее на Первом канале в документальном фильме "Ирина Скобцева. Знаки судьбы". В нем рассказано не только о самой Ирине Константиновне, но о ее большой семье - знаменитом муже Сергее Бондарчуке (1920-1994), сыне Федоре, который также стал режиссером, внуке Константине Крюкове - популярном актере.

В субботу на телеканале "Культура" покажут один из ее самых любимых фильмов - "Отелло", передает ИТАР-ТАСС. К слову, эта картина стала важной вехой не только в творческой судьбе выпускницы школы-студии МХАТ, молодой актрисы театра "Современник", но и в ее личной судьбе: партнер по фильму Сергей Бондарчук, игравший Отелло, впоследствии стал ее мужем.

Всего Скобцева снялась более чем в 60 фильмах, в том числе поставленных Бондарчуком - "Война и мир", "Ватерлоо", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон". По признанию Ирины Константиновны, среди ее любимых работ - образы, созданные ею в фильмах "Отелло", "Сережа", "Обыкновенный человек" и "Поединок".

В последнее время Скобцева не менее удачно играет возрастные роли в психологических драмах и даже в комедиях. Пример тому - ее работы в фильмах "Янтарные крылья" и "Жара", телесериал "Женская логика", картины "Артистка", "Обитаемый остров" и "Белая гвардия".