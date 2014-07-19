Актер и режиссер Александр Ширвиндт отмечает 80-летие

Александр Ширвиндт отмечает 80-летие

Актер театра и кино, режиссер и сценарист Александр Ширвиндт 19 июля отмечает свое 80-летие.

Юбиляра поздравил Сергей Собянин. "Обладая ярким талантом, неподражаемым обаянием и тонким юмором, Вы завоевали искреннюю любовь миллионов зрителей. Созданные Вами образы являются вершиной актерского мастерства", - говорится в телеграмме мэра.

Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года в семье скрипача, музыкального педагога Анатолия Густавовича Ширвиндта и редактора Московской филармонии Раисы Самойловны Ширвиндт. В 1956 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра-студии киноактера. В том же году сыграл свою первую роль в кино — эстрадный певец Вадим Степанович Ухов в фильме "Она вас любит!".



Александр Ширвиндт отмечает 80-летний юбилей

В 1957 году Ширвиндта приняли в труппу театра им. Ленинского комсомола, тогда же его зачислили в штат киностудии "Мосфильм". С 1969 года — актер Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1970 — актер Московского академического театра Сатиры, где с 2000 года является его художественным руководителем.

Кинозрителю Шириндт известен по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Зимний вечер в Гаграх", "Самая обаятельная и привлекательная", и "Ирония судьбы. Продолжение".