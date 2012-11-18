Режиссер Эльдар Рязанов отмечает 85-летие

Режиссер Эльдар Рязанов отмечает юбилей

Российский и советский кинорежиссер и сценарист Эльдар Рязанов отмечает 18 ноября 85-летие. День рождения он решил отметить в узком кругу - в московском киноклубе имени себя именинник устроит "Домашний юбилей".

Концерт будет состоять из двух отделений. В нем примут участие Лариса Голубкина, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов и Сергей Безруков. В программе Эльдар Рязанов расскажет о том, как снимались его самые известные кинофильмы, а о самом юбиляре будут говорить Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Ольга Волкова и Николай Фоменко, передает ИТАР-ТАСС.

Средства от продажи билетов перечислят в благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями "Подари жизнь".

Эльдар Рязанов родился в Самаре в семье работников советского торгпредства в Тегеране. Звание "Народный артист СССР" он получил в 1984 году. Рязанов известен такими киноработами, как: "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Старые клячи".