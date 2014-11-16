Журналист Генрих Боровик отмечает свое 85-летие

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

Журналист, киносценарист, прозаик, и почетный ректор института телевидения и радиовещания "Останкино" Генрих Боровик 16 ноября отмечает свое 85-летие.

Юбиляра поздравил Владимир Путин. "Ваши репортажи из разных точек планеты, яркие литературные произведения, телевизионные передачи талантливы и неординарны. Они всегда становились событием в культурной и общественной жизни страны, вызывали неподдельный интерес самой широкой аудитории", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Родился Генрих Боровик в Минске в 1929 году. В годы окончания войны работал в Пятигорском театре помощником электромонтера и статистом. После поступил в МГИМО, а по окончанию вуза работал в журнале "Огонек".

С 1966 по 1972 год был собкором Агенства печати "Новости" и "Литературной газеты" в США, в то же время написал несколько пьес.

Участвовал во многих зарубежных поездках Михаила Горбачева, был председателем Советского комитета защиты мира и заместителем председателя Всемирного Совета Мира. Автор книги очерков о революции на Кубе.

Отец журналиста Артема Боровика, погибшего в результате авиакатастрофы. После смерти сына Генрих возглавил благотворительный фонд его имени.