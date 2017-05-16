Юрию Шевчуку исполнилось 60 лет

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Российский рок-музыкант Юрий Шевчук отпразднует юбилей сегодня, 16 мая. Ему исполнится 60 лет.

Автор песен, поэт, художник и продюсер, он наиболее известен как основатель и бессменный лидер группы "ДДТ". Группа сложилась летом 1980 года в одном из ДК в Уфе, куда семья Шевчука переехала в 1970-х. Название группы произошло от вещества Дихлордифенилтрихлорэтан, или инсектицида "Дуста", который в народе получил звучное имя "Для домашней твари".

Как "Дуст" боролся с тараканами и клопами, так и группа "ДДТ"во главе с Шевчуком боролась против несправедливости, лжи и глупости. Основной темой песен становятся призывы к отказу от насилия и преодолению нетерпимости. Кроме того, группа много внимания уделяла и уделяет религиозной тематике, теме войны, проблемам провинции.

В дискографии группы – два десятка альбомов. Первый из них, "ДДТ–1", не издавался вовсе, оставшись демо-записью молодой группы. Последний на сегодняшний день, "Прозрачный" вышел в 2014 году.

Концертная программа группы ДДТ "История звука". Фото

В настоящий момент группа находится в перерыве между двумя частями гастрольного тура "История звука". В рамках первой части тура "ДДТ" дала концерты в двух десятках российских городов, а также в Вильнюсе и Лондоне. Вторая часть тура начнется осенью этого года. На лето у "ДДТ" намечены гастроли в Израиле и на Кипре. Здесь группа сыграет акустические концерты.

