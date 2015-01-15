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Новости культурного мира

15 января 2015, 11:26

Композитору Максиму Дунаевскому исполнилось 70 лет

юбилеи Максим Дунаевский

Фото: ТАСС / Алексей Филиппов

Композитор Максим Дунаевский отмечает юбилей – заслуженному деятелю искусств и народному артисту России исполнилось 70 лет.

Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Он окончил МГК имени Чайковского, где учился у Андрея Эшпая, Тихона Хренникова, Альфреда Шнитке.

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Автор песен из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" работал дирижером и музыкальным руководителем в театре имени Вахтангова, Московском Мюзик-холле, Театре-студии музыкальной драмы. Позднее композитор начал писать музыку для кино и эстрады.

Максим Дунаевский стал автором композиций к более чем 30 фильмам, в их числе - "Д’Артаньян и три мушкетера", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Карнавал" и многие другие.

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