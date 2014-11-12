Moscow FM отмечает день рождения 17-часовым музыкальным марафоном

12 ноября первой англоязычной радиостанции России Moscow FM, вещающей на частоте 105.2, исполняется два года. На ее счету три статуэтки "Радиомания", сотни тысяч слушателей и несколько сотен гостей.

В честь юбилея радиостанция проводит 17-часовой марафон - с семи утра до полуночи каждый час в эфире Moscow FM появляются гости: от олимпийской чемпионки до говорящего робота, от писателя-путешественника до танцовщиц из кабаре Crazy Horse

При этом шесть из 17 часов посвящены музыке - концерты в прямом эфире дают юные Shoo, Every Man A King, The Melodies и Emin, а также два классических пианиста - россиянин Владимир Ашкенази и канадец Стив Баракатт.

В конце ноября в одном из столичных клубов состоится вторая часть празднования с живыми концертами и конкурсами.