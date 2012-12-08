Военная академия Генштаба ВС России празднует 180-летие

Военная академия Генерального штаба отмечает 180-летний юбилей

В субботу, 8 декабря, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил России отмечает юбилей. Учебное заведение было создано 180 лет назад как Императорская военная академия.

Октябрьская революция сыграла трагическую роль в жизни академии. Когда почти все преподаватели и слушатели приняли сторону белогвардейцев, Академия Генштаба, тогда еще Николаевская, была расформирована. Новая академия, уже советская, была создана после Гражданской войны.

Сегодня она считается одним из самых престижных в системе военного образования России, в академию приезжают учиться со всего мира. Военных, званием младше полковника, сюда не приглашают.

Трое учеников даже стали главами государств: Войцех Ерузельский, пятый президент Польши, Башар Асад, 16-й президент Сирии и четвертый президент Египта Хосни Мубарак.

В субботу академию посетит министр обороны Сергей Шойгу.