Москва щусевская: 140 лет назад родился архитектор Казанского вокзала

140 лет назад родился Алексей Щусев. В честь юбилея знаменитого советского и российского архитектора сетевое издание M24.ru вспоминает историю самых известных его творений.

Алексей Щусев, родившийся в дворянской семье в Кишиневе, успешно творил как в Российской империи, так и в СССР. В числе проектов, созданных архитектором, - гостиница "Москва", Казанский вокзал, Мавзолей Ленина, Большой Москворецкий мост, станция "Комсомольская" Кольцевой линии метро и многие другие объекты, известные как столичным жителям, так и туристам.

Уже студентом, учась в петербургском Высшем художественном училище Императорской Академии художеств, Щусев проявлял себя как настойчивый и пробивной специалист. Так, узнав из газеты о смерти одного из генералов, будущий архитектор незамедлительно явился к вдове с готовым эскизом надгробия и убедил ее, что именно этот памятник должен венчать последний приют почившего супруга. В студенческие годы высоко отмечали и собственно творческие способности амбициозного Щусева: за блестящий дипломный проект его наградили медалью и отправили в заграничную командировку.

Щусев начал карьеру с создания, реконструкции и реставрации церковных построек. По его проектам строились и восстанавливались монастыри и храмы в Петербурге, Москве (Марфо-Мариинский монастырь), других городах России. Кроме того, его чертежи стали основой для возведения православного храма Христа Спасителя в итальянском городе Сан-Ремо (проект реализовывал архитектор Пьетро Агости) и церкви в Бари.

Казанский вокзал

В 1911 году Щусев, победив в конкурсе, стал главным архитектором комплекса зданий Казанского вокзала. Строительство началось в 1913 году и длилось почти 30 лет.

Заказчик железнодорожного вокзала планировал отразить в сооружении дух старой Москвы, что блестяще получилось у архитектора: здание по его проекту состоит из различных по объему частей, что делает его похожим на небольшой городок с башней и часами посередине.

Щусев долгое время изучал рельеф Каланчевской площади, чтобы гармонично вписать вокзал в окружающее пространство. Из-за асимметрии здания, по задумке автора, вокзал должен был смотреться по-разному с разных точек обзора. Что касается декора железнодорожного вокзала, то в нем нашли отражение древнерусские мотивы зодчих Нижнего Новгорода, Астрахани и Рязани. Облик башни – акцента композиции - напоминает башню Сююмбике Казанского кремля.

Щусеву не удалось воплотить в здании Казанского вокзала лишь один свой замысел – крытый дебаркадер из трех цилиндрических сводов, спроектированный для архитектора инженером Владимиром Шуховым.

Мавзолей Ленина

После Октябрьской революции Щусев не попал в ряды опальных авторов: его карьера, напротив, продолжила развиваться. Так, именно он спроектировал Мавзолей Ленина на Красной площади.

Первый мавзолей был деревянным, кубическое ступенчатое здание возвели в считанные дни, чтобы успеть ко дню похорон вождя, состоявшихся 27 января 1924 года. Через несколько месяцев Щусев создал вторую версию строения – с пристроенными к нему двумя трибунами. Позже, однако, выяснилось, что тело Ленина собираются оставить в мавзолее на неопределенный срок, так что деревянную постройку потребовалось заменить на более долговечную.

Конкурс на строительство нового мавзолея выиграл все тот же Щусев. По его проекту в октябре 1930 года на Красной площади возвели здание из железобетона, облицованное гранитом и лабрадоритом.

Гостиница "Москва"

Одна из первых больших советских гостиниц – "Москва" – изначально проектировалась архитекторами Савельевым и Стапраном, но предложенная ими концепция вызвала недовольство властей. В качестве соавтора пригласили Щусева, на которого возлагали надежды по спасению крайне важного для города проекта.

Когда Щусев приступил к работе над гостиницей "Москва", строительство находилось на стадии возведения основного каркаса. Архитектор добавил в проект такие декоративные элементы, как шестиэтажный восьмиколонный портик, аркады в центре фасада, башенки по углам. Здание вышло, как и в случае с Казанским вокзалом, асимметричным – вполне в духе Щусева.

От здания НКВД до "Поселка художников"

Многочисленные московские творения Щусева до сих пор являются местами, которыми жители столицы гордятся, а туристы мечтают посетить. Так, именно он разработал проекты Большого Москворецкого моста, Центрального Дома культуры железнодорожников, расположенного возле Казанского вокзала, здания Наркомзема на Красных воротах, НКВД на Лубянской площади и многих других московских построек.

Архитектор участвовал также в проектировании знаменитого "Поселка художников", расположенного в районе Сокол, - первого кооперативного поселка в Москве, жителями которого стали художники, учителя и ученые.

В 30-е годы Щусев возглавил одну из столичных архитектурных мастерских, которая предложила городу проекты перепланировки Ленинградского шоссе, реконструкции Охотного Ряда, Красной площади, площади Тверской заставы (включившей разборку Триумфальной арки), планировки участков берега Москвы-реки в районе Крымского моста.

Одной из последних работ выдающегося автора стала станция "Комсомольская" кольцевой линии московского метрополитена. Вестибюль станции, иллюстрирующей победу над фашизмом, пользуется большой популярностью среди туристов, так как является одним из самых красивых в московском метро.

