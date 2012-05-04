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04 мая 2012, 23:58

Режиссер Анатолий Васильев отметил 70-летний юбилей

юбилеи

"Шесть персонажей в поисках автора", репетиция. Источник: официальный сайт Школы драматического искусства

Легендарному режиссеру Анатолию Васильеву 4 мая исполнилось 70 лет.

После истории, имевшей место в 2006 году, когда тогдашние московские власти отобрали у театра Школа драматического искусства помещение на Поварской (в 2001 на Сретенке открылось новое здание ШДИ, спланированное и выстроенное так, как его задумывали Васильев и его соратник, художник Игорь Попов), режиссер уехал из страны. Теперь появилась надежда, что он вернется, по крайней мере с прошлого года новое руководство Департамента культуры ведет с ним переговоры. Однако пока режиссер встретил свой юбилей снова не в России, сообщает РИА Новости.

Его дипломный спектакль - "Сказки старого Арбата" по пьесе Алексея Арбузова моментально обратил на себя внимание театральной общественности Москвы. Сейчас об этом спектакле, поставленном выпускником курса Андрея Попова и Марии Кнебель в ГИТИСе, вспоминают как о легенде.

Короткий период расцвета Театра им. Станиславского был связан с именем Васильева, его сокурсников Бориса Морозова и Иосифа Райхельгауза, и их учителя Андрея Попова. В этот недолгий период около театра на Тверской, пережившего безвременье 70-х, вновь собирались толпы. Но вскоре молодая команда режиссеров вынуждена была уйти из театра, Андрей Попов отказался от руководства. Погиб Юрий Гребенщиков, и "Взрослая дочь" перестала существовать. "Васса" была восстановлена и шла какое-то время на малой сцене Театра на Таганке, куда после изгнания из Театра Станиславского Васильева позвал Юрий Любимов - за режиссером ушли и его актеры.

Здесь Васильев выпустил "Серсо", еще одну московскую легенду, тоже по пьесе Славкина. "Серсо" наметил уход Васильева от реализма в сторону игрового театра, приближение к идеям, которые позже будут развиваться уже в спектаклях Школы драматического искусства.

Своеобразным манифестом направления, в котором двигались поиски Васильева, стал спектакль "Шесть персонажей в поисках автора" по пьесе Л. Пиранделло, которым театр открылся 24 февраля 2001 года. Создавая Школу драматического искусства, Васильев предъявил новую творческую модель: лаборатория - школа - театр. Школа драматического искусства, разместившаяся в легендарном теперь помещении на Поварской улице, стала уникальным центром эксперимента, местом, где результат не являлся самоцелью, где главным становилось исследование природы, возможностей театра.

С "Шести персонажей в поисках автора" началась международная слава ШДИ, спектакль объехал многие страны, принимал участие в престижных фестивалях, собирал призы и награды.

Источник: официальный сайт Школы драматического искусства

Игорь Попов и Анатолий Васильев. Источник: официальный сайт Школы драматического искусства

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