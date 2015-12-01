Между Чаплиным и Достоевским: режиссеру Вуди Аллену исполняется 80 лет

Фото: Actionpress/TASS/Sundholm,Magnus

Сегодня живому классику мирового кинематографа Вуди Аллену исполняется 80 лет. Его тонкий юмор можно было бы назвать английским, если бы в нем не были так ярко показаны типично американские проблемы. Аллена считают классиком авторского кино. Авторского в том смысле, что он работает только со сценариями собственного сочинения.

Многие говорят, что в последнее время он как сценарист исписался и стал повторять самого себя. На самом деле подобное происходило с ним регулярно. За 50 лет киноязык Аллена неоднократно менялся, но каждый раз на каждом новом витке своего творчества он обращался к одному и тому же кругу проблем. Все, что зритель видит на экране, происходит в голове режиссера и сценариста Вуди Аллена, взрослеющего и меняющего свои взгляды и отношение к некоторым вопросам.

Фото: imdb.com

Составляя “Правила жизни” для журнала Esquire, Рэй Брэдбери однажды сказал: "Если бы человек день и ночь думал о смерти, он стал бы Вуди Алленом". При этом фатализм Аллена не пессимистичный, а, скорее, иронизирующий над собственным несовершенством. Во всем этом определенно есть что-то английское. В картине "Энни Холл" 1977 года герой Аллена (а он снялся сам практически в каждом из своих фильмов, хотя бы в эпизодической роли) произносит: "Знаете старый анекдот: Две пожилые женщины в пансионате в Кэтскилльских горах. Одна говорит: "Еда здесь просто ужасная". Другая отвечает: "Да, я знаю. И к тому же порции такие маленькие!" По существу я так же воспринимаю жизнь: одиночество, неприятности, страдания, несчастья. И все слишком быстро заканчивается".

Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Он как настоящий классик всегда остается верен выбранному стилю: не пытается снимать блокбастеры, приключения или мелодрамы. Аллен считается создателем жанра интеллектуальной комедии, в котором серьезность тем, затрагиваемых автором и персонажами, уживается с насмешливой, иронической формой.

Если драма – то камерная, если убийство – то без крови. После просмотра его фильмов всегда остается сложное послевкусие: в них редко бывают настоящие голливудские хэппи-энды. Обычно фильм заканчивается открытым диалогом, в конце которого можно поставить многоточие. За это Аллена любят критики: когда фильм заканчивается хорошо и понятно, все тут же начинают говорить, что это слабая работа, что у Аллена есть свой ритм – снимать сильной каждую третью картину, а две между ними делать проходными. Но на самом деле это неправда – в каждом фильме Вуди есть герой со своими комплексами, проблемами, страхами и желаниями. Иногда он счастлив, иногда – нет. Но наверняка похож на кого-нибудь из нас, из зрителей.

Кадр из фильма "Энни Холл"

Вуди Аллен – типичный интеллектуал. Он знает литературу, музыку и историю искусства и кино, обожает создавать отсылки к чужим фильмам, размышлять над Достоевским, цитировать Бергмана, использовать джазовые мотивы в качестве музыкального сопровождения, практически каждая его работа – это интеллектуальная игра. В той же "Энни Холл" он создает многослойное пространство, в котором словно выключается из происходящего, чтобы рассказать зрителю что-то, чего нет в сюжетной линии, или внезапно ввести в кадр известного американского философа XX века Маршалла Маклюэна, который тут же объясняет свою теорию.

Кадр из фильма "Римские приключения"

Если все ранние фильмы Аллена были комедиями, основанными на грубоватом фарсе, изобретательных шутках, и бесконечных остротах, то с фильмом "Энни Холл" произошел поворот к более искушенному юмору и глубокой драме. В 1978 году этот фильм Вуди Аллена получил четыре награды Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм", что очень необычно для комедии, и в номинации "Лучшая актриса" (Дайан Китон). "Энни Холл" установил новый стандарт для современной романтической комедии, а также дал начало небольшому модному трэнду, основанному на уникальной одежде, которую носила в этом фильме героиня Дайан Китон (эксцентричная мужская одежда, как, например, галстуки и кардиганы, в действительности были собственными нарядами актрисы).

Кадр из фильма "Проклятие нефритового скорпиона"

Фильмы 1980-х и начала 90-х были более депрессивными и по-чеховски безысходными. Взять хотя бы картину "Ханна и ее сестры", где реминисценции к Чехову очевидны. В 90-е режиссер много экспериментировал, обращаясь к традициям черно-белого кино от Чарли Чаплина до немецких киноэкспрессионистов. В середине 90-х Аллен вернулся к более веселым фильмам: картина "Пули над Бродвеем" 1994 года принесла ему номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер", а "Могучая Афродита" подарила статуэтку актрисе Мире Сорвино.

Фото: imdb.com

В начале 2000-х Вуди Аллен снял свой самый дорогой фильм – "Проклятие нефритового скорпиона" с бюджетом более 33 млн. долларов. Несмотря на то, что критики невысоко оценили картину, она стала одной из самых магических и обворожительных работ режиссера. Как всегда несколько неуклюжий и рассеянный, герой Аллена оказывается жертвой гипнотических чар некого волшебника и одновременно красоты Шарлиз Терон, которая сыграла в фильме главную женскую роль.

Кадр из фильма "Иррациональный человек"

Последние лет десять режиссер пытается снимать универсальное кино для Европы и Америки, переселяя своих героев в Рим, Париж или Барселону. Это достаточно смелый, но оправданный шаг. Потому что сегодня он говорит на языке, понятной для аудитории обоих континентов. Последней сильной картиной режиссера принято считать "Голубоглазую Жасмин" – авторское прочтение пьесы Теннеси Уильямса "Трамвай Желание". Но на самом деле это все капризы высоколобых критиков: "Магия лунного света" и "Иррациональный человек" – прекрасные фильмы, насквозь пропитанные уникальным алленовским обаянием.