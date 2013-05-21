Фестиваль "Другие Вещи" объединит более 500 мастеров хенд-мейда

Фото: пресс-служба фестиваля "Другие Вещи"

Первый фестиваль хенд-мейда "Другие Вещи", который пройдет в Москве 25 и 26 мая, объединит более 500 мастеров. Их работы под единым брендом представят посетителям парка "Красная Пресня".



Вас ждут масштабная ярмарка дизайнерских вещей, которой примут участие свыше 100 художников, кулинарные и творческие мастер-классы, оздоровительная йога на траве, чайная мастерская, конкурсы, живая музыка. А еще – фруктовые сладости, швейцарский кофе, гамаки-качалки на лужайках, игры в волейбол и бадминтон.

Впервые под открытым небом состоится шоу "Арт-эксперимент", которое представляет собой интерактивный проект, соединивший развлечение и современное искусство. В рамках акции как дети, так и взрослые смогут попробовать свои силы в роли дизайнеров и художников, сообщили организаторы.

Также для посетителей организуют акцию фонда "Чистое Небо", главной целью которого станет сбор средств на покупку путевок в летний лагерь для воспитанников Тучковской школы-интерната. В дар также принимаются различные средства гигиены, которые передадут ребятишкам.

Фестиваль пройдет с 12.00 до 21.00. Вход для всех желающих свободный.

Добавим, что сетевое издание www.m24.ru совместно с Клубом для всей семьи Ribambelle проводят конкурс на самый интересный и оригинальный хенд-мейд. Фотографии своих работ можно присылать по адресу social@m24.ru.

Победителей ждет сертификат на 30 000 рублей, с которым можно будет попасть на семейный праздник. Участники, занявшие второе место, получат сертификат на 12 000 рублей на одну смену летнего лагеря Рибамбель (от 3 до 9 лет). За третье место предусмотрен сертификат на 2500 рублей на один выходной в Рибамбель.