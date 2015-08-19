В День города на Неглинной улице пройдет фестиваль "Яркие люди"

Фото: facebook.com/MoscowFestival

5 сентября, в День Города, на Неглинной улице пройдет фестиваль театрального искусства и творчества "Яркие люди". Фестиваль представит 10 театральных премьер городского формата, мировую премьеру шоу зарубежного хедлайнера, перформансы, арт-инсталляции, мастер-классы и карнавальные шествия. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Театральная компания Remue Menage, создавшая за 15 лет множество уличных представлений на стыке различных видов цирка, танца и музыки, покажет спектакль "Морская Одиссея". Главная российская премьера – музыкальная постановка с элементами акробатики и танца "Тараканище" творческой группы Русского инженерного театра "АХЕ" из Санкт-Петербурга. Впервые за свою историю на улицу выйдет открытый театральный проект при Московском театре на Юго-Западе "Юго-Запад.ОFF".

Также с моноспектаклями выступят известные актеры, среди которых: Михаил Горевой, Сергей Шакуров, Алиса Гребенщикова, Нонна Гришаева, Любовь Толкалина, Анатолий Белый, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Анна Чурина.

Театр Freak Fabrik с цирковыми акробатами, музыкантами, танцорами и иллюзионистами расскажет историю о процессе создания литературного произведения, рождении персонажей, текстов и иллюстраций со сказочными декорациями – двухметровой шляпой писателя и домиком для канатаходцев.

В 2013 году фестиваль "Яркие люди" вошел в программу московского летнего городского фестиваля "Лучший город Земли". В 2014 году, объявленным Годом культуры, организаторы разработали масштабную театрализованную программу, которая включала в себя 20 театров, 80 студий детского творчества, 10 интерактивных площадок от музеев, 9 арт-мобилей, 10 крупных арт-объектов, два карнавальных шествия, два дня танцевальной программы, флешмобов и мастер-классов.