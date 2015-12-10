Рождественская ярмарка и блошиный рынок откроются на Охотном ряду

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

12 декабря в торговой галерее "Модный Сезон" откроется рождественская ярмарка La Foire De Paris. На ней можно будет приобрести все для предстоящего праздника: необычные подарки, в том числе винтажные и антикварные вещи, изысканные деликатесы, живые ели и всевозможные украшения для интерьера.

Гурманы, а особенно поклонники французской кухни, смогут попробовать и купить различные сорта сыров, мясную гастрономию, икру, элитный шоколад и прочие яства.

На двух этажах ярмарки разместится блошиный рынок, где будут представлены редкие аксессуары от ведущих домов моды, очки и сумки из 60-х, елочные игрушки, как производства советских фабрик, так и работы европейских мастеров.

Помимо этого, на прилавках окажется уникальная винтажная посуда, редкие семейные фотоальбомы и генеалогические древа, французский фарфор, свечи и подсвечники.

Если купленного товара окажется так много, что его сложно будет держать в руках, организаторы предложат услугу быстрой доставки.