10 марта 2017, 16:31

Культура

Около 70% торговых мест на ярмарках выходного дня получат фермеры

Около 70 процентов мест на ярмарках выходного дня получат фермеры, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг. По словам главы ведомства Алексея Немерюка, еще в 2015 году им было выделено только 50 процентов мест.

Чиновник отметил, что остальные 30 процентов торговых мест распределяются между индивидуальными предпринимателями и юрлицами. Он напомнил, что фермерам можно торговать не самим, а поставить на точку близких родственников.

Просто при подаче заявки нужно указать фамилию, имя и отчество продавца. А чтобы сменить его, нужно за две недели уведомить об этом организаторов. Такая возможность позволит владельцам подсобных хозяйств не отвлекаться от сельскохозяйственных работ и совмещать их с реализацией своей продукции.

Заявочная кампания на первую торговую сессию будет проводиться с 09:00 14 марта до полуночи 28 марта. Подать заявку на участие можно из любой точки России с помощью интернета. Результаты станут известны уже 3 апреля.

Первая ярмарочная торговая сессия начнется 7 апреля и продлится до 25 июня. Вторая сессия – с июля по конец сентября, третья – с октября по конец ноября. Торговые места на каждой ярмарке имеют свой номер и распределяются автоматически.

102 ярмарки выходного дня откроются в разных округах столицы 7 апреля. Москвичи, как обычно, смогут купить в торговых рядах фермерские овощи, фрукты, мясо и другие продукты отечественных сельхозпроизводителей. На ярмарке также будут продавать товары из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Торговые места на таких ярмарках дают бесплатно, заявки на участие могут подать индивидуальные предприниматели, компании, фермеры. Сделать это можно на портале mos.ru.

В прошлом году для удобства торговцев и покупателей маленькие отдельно стоящие палатки заменили на большие шатрово-тентовые конструкции. Они оснащены всем необходимым оборудованием: столами, горками, персональными зонами складирования за каждым торговым местом.

