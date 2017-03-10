Около 70% торговых мест на ярмарках выходного дня получат фермеры

Около 70 процентов мест на ярмарках выходного дня получат фермеры, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг. По словам главы ведомства Алексея Немерюка, еще в 2015 году им было выделено только 50 процентов мест.

Чиновник отметил, что остальные 30 процентов торговых мест распределяются между индивидуальными предпринимателями и юрлицами. Он напомнил, что фермерам можно торговать не самим, а поставить на точку близких родственников.

Просто при подаче заявки нужно указать фамилию, имя и отчество продавца. А чтобы сменить его, нужно за две недели уведомить об этом организаторов. Такая возможность позволит владельцам подсобных хозяйств не отвлекаться от сельскохозяйственных работ и совмещать их с реализацией своей продукции.

Заявочная кампания на первую торговую сессию будет проводиться с 09:00 14 марта до полуночи 28 марта. Подать заявку на участие можно из любой точки России с помощью интернета. Результаты станут известны уже 3 апреля.

Первая ярмарочная торговая сессия начнется 7 апреля и продлится до 25 июня. Вторая сессия – с июля по конец сентября, третья – с октября по конец ноября. Торговые места на каждой ярмарке имеют свой номер и распределяются автоматически.