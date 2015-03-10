Ярмарки выходного дня заработают 3 апреля

Ярмарки выходного дня откроются в Москве 3 апреля

Во вторник, 10 марта, открывается регистрация на участие в ярмарках выходного дня, заявки принимаются на портале госуслуг. Откроются ярмарки 3 апреля, сообщает телеканал "Москва 24".

На 123 площадках оборудуют более 4 тысяч мест для торговли. Половину предоставят частным фермерам, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что 11 регионов подтвердили свое согласие на участие в региональных ярмарках в столице и готовы начать работу уже в апреле. Всего соглашение о ярмарочной деятельности в Москве подписано 23 регионами России.

Среди будущих участников ярмарочной торговли в Москве – 20 сельскохозяйственных предприятий, 169 фермерских хозяйств, 9 пищевых и перерабатывающих предприятий и другие. Для семейных хозяйств будут выделены специальные места.

Напомним, на ярмарках выходного дня уже несколько лет москвичи покупают фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. Такие рынки работают по пятницам, субботам и воскресеньям.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством. Согласно новому регламенту, заявочная компания будет проходить в два этапа. На первом - заявки принимаются от всех желающих, при этом заявитель может подать заявку на получение торгового места на весь год или на выбранные периоды времени в течение одного года. К слову, места предоставляются в порядке очередности подачи заявок.

Фермеры, подавшие заявки, но не получившие места на ярмарках, включаются в лист ожидания. В случае освобождения места им предложат поучаствовать в конкурсе на его замещение: место получит тот фермер, кто первым откликнется на предложение. При этом заявитель может получить места не только в указанных им районах, но и на других площадках.

Второй этап заявочной кампании стартует тогда, когда места найдутся для всех заявителей, включенных в лист ожидания. Торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно.