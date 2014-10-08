Москвичи смогут купить на ВДНХ продукты от поставщиков

Фото: m24.ru

Выставка "Золотая осень", которая открылась 8 октября на ВДНХ, поможет российским производителям напрямую выйти на московский рынок, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Главная цель выставки – это возможность прямого выхода на московский рынок отечественных производителей и поставщиков. На стенде Москвы мы представим лучшие предприятия, и горожане смогут купить свежие продукты прямо на месте", – отметил Немерюк.

В свою очередь заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина заявила, что в городе активно развивается ярмарочная торговля. "Этой осенью впервые в городе проводится фестиваль региональных ярмарок, открылись более 70 торговых площадок, там свою продукцию представили 25 регионов России и четыре страны СНГ, также был открыт агропродовольственный кластер", – резюмировала Сергунина.

На ВДНХ готовятся к агровыставке "Золотая осень"

Агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит на территории ВДНХ с 8 по 11 октября, расположилась она у фонтана "Дружба народов". Москвичи могут посетить гастрономическую ярмарку, музыкальный фестиваль, кулинарные и творческие мастер-классы.

Отметим также, что в столице до Нового года продовольственные ярмарки будут открыты на 20 площадках. После небольшого перерыва они возобновят свою работу в марте 2015 года.

Работа большинства региональных ярмарок в столице продлится до 11 октября. "Сейчас идет массовый сбор урожая. Мы видим практически полный ассортимент овощной продукции. Поэтому мы эти ярмарки будем проводить до 11 октября включительно. С 8 по 11 октября пройдет наша выставка "Золотая осень" на ВДНХ", – рассказал ранее Алексей Немерюк.