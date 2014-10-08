Москвичи смогут купить на ВДНХ продукты от поставщиков

Фото: m24.ru
Выставка "Золотая осень", которая открылась 8 октября на ВДНХ, поможет российским производителям напрямую выйти на московский рынок, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Главная цель выставки – это возможность прямого выхода на московский рынок отечественных производителей и поставщиков. На стенде Москвы мы представим лучшие предприятия, и горожане смогут купить свежие продукты прямо на месте", – отметил Немерюк.
В свою очередь заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина заявила, что в городе активно развивается ярмарочная торговля. "Этой осенью впервые в городе проводится фестиваль региональных ярмарок, открылись более 70 торговых площадок, там свою продукцию представили 25 регионов России и четыре страны СНГ, также был открыт агропродовольственный кластер", – резюмировала Сергунина.
Агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит на территории ВДНХ с 8 по 11 октября, расположилась она у фонтана "Дружба народов". Москвичи могут посетить гастрономическую ярмарку, музыкальный фестиваль, кулинарные и творческие мастер-классы.
Ссылки по теме
- 20 продовольственных ярмарок будут работать до Нового года
- В Москве ежедневно работают 70 региональных ярмарок - Собянин
Отметим также, что в столице до Нового года продовольственные ярмарки будут открыты на 20 площадках. После небольшого перерыва они возобновят свою работу в марте 2015 года.
Работа большинства региональных ярмарок в столице продлится до 11 октября. "Сейчас идет массовый сбор урожая. Мы видим практически полный ассортимент овощной продукции. Поэтому мы эти ярмарки будем проводить до 11 октября включительно. С 8 по 11 октября пройдет наша выставка "Золотая осень" на ВДНХ", – рассказал ранее Алексей Немерюк.
Региональные ярмаркиВ фестивале "Региональные ярмарки" принимают участие фермеры и товаропроизводители из республик Крым, Марий Эл и Чувашии, Алтайского и Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской областей. Также свои продукты привезли на ярмарки жители Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.
Приобрести на ярмарках можно самые разные продовольственные товары – овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и многое другое. Торговое и технологическое оборудование для продажи скоропортящихся продуктов предоставлено организаторами ярмарок.
Гостей региональных ярмарок ждут:
- знакомство с технологиями производства продуктов;
- мастер-классы шеф-поваров и мастеров-ремесленников;
- дегустации национальных блюд;
- игры, конкурсы, уроки танцев;
- выступления творческих коллективов.