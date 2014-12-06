Первая рождественская ярмарка "Город сказок" открылась на ВДНХ

Рождественская ярмарка на ВДНХ начала принимать посетителей

На ВДНХ открылась первая рождественская ярмарка "Город сказок", передает телеканал "Москва 24". На площади Промышленности в тестовом режиме заработали 14 шале.

Ранее M24.ru сообщало, что в девяти шале будут продавать подарки и сувениры, а в четырех других можно будет приобрести рождественские угощения и напитки. Еще одно шале отведут под бесплатные мастер-классы. В течение недели на ВДНХ также появятся арт-объекты, а в середине месяца откроется вторая площадка на Центральной аллее.

"Мы рады подарить москвичам и гостям столицы праздничное ощущение зимы. Уже работает каток, открывается рождественская ярмарка, а скоро распахнет свои двери дом Деда Мороза. К бою курантов ВДНХ станет самым новогодним пространством в Москве", - отметил генеральный директор ВДНХ Владимир Погребенко.

Как украсят Москву к Новому году

На ярмарке на ВДНХ будут представлены редкие товары из Европы, такие, как австрийское тыквенное масло из экологически чистого района Штирия, чешские развивающие игрушки для малышей и бельгийский шоколад ручной работы.

Также на ярмарке будут продаваться эксклюзивные товары российского производства. В одном из шале, посвященном творчеству "Союзмультфильма", представят фигурки мультипликационных героев и оригинальные настольные игры.

Кроме того, на главной выставке страны расположится Дом Пряника. Живущий там пряничный человечек  будет встречать гостей и приглашать их внутрь. 6 декабря начнутся и бесплатные мастер-классы: уроки по созданию ароматических свечей, рождественских венков из еловых ветвей, а также по росписи пряничных человечков.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 12 декабря по 11 января. Главной темой мероприятия станут сказки народов мира. Рождественский фестиваль пройдет на 24 площадках внутри Садового кольца. Еще 12 площадок откроют в округах. Фестивальпройдет в столице с 12 декабря по 11 января. Главной темой мероприятия станут сказки народов мира. Рождественский фестиваль пройдет на 24 площадках внутри Садового кольца. Еще 12 площадок откроют в округах. На ярмарках можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд





Напомним, для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления. Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры. К Новому году на улицах столицы появятся яркие праздничные плакаты, искусственные ели и световые инсталляции.