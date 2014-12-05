Первая рождественская ярмарка "Город сказок" откроется 6 декабря на ВДНХ

Фото: m24.ru

В субботу, 6 декабря, на ВДНХ откроется первая рождественская ярмарка "Город сказок". На площади Промышленности заработают 14 шале, сообщает пресс-служба фестиваля "Путешествие в Рождество".

В девяти шале будут продавать подарки и сувениры, а в четырех других можно будет приобрести рождественские угощения и напитки. Еще одно шале отведут под бесплатные мастер-классы. В течение недели на ВДНХ также появятся арт-объекты, а в середине месяца откроется вторая площадка на Центральной аллее.

"Мы рады подарить москвичам и гостям столицы праздничное ощущение зимы. Уже работает каток, открывается рождественская ярмарка, а скоро распахнет свои двери дом Деда Мороза. К бою курантов ВДНХ станет самым новогодним пространством в Москве", - отметил генеральный директор ВДНХ Владимир Погребенко.

На ярмарке на ВДНХ будут представлены редкие товары из Европы, такие, как австрийское тыквенное масло из экологически чистого района Штирия, чешские развивающие игрушки для малышей и бельгийский шоколад ручной работы.

Также на ярмарке будут продаваться эксклюзивные товары российского производства. В одном из шале, посвященном творчеству "Союзмультфильма", представят фигурки мультипликационных героев и оригинальные настольные игры.

Кроме того, на главной выставке страны расположится Дом Пряника. Живущий там пряничный человечек  будет встречать гостей и приглашать их внутрь. 6 декабря начнутся и бесплатные мастер-классы: уроки по созданию ароматических свечей, рождественских венков из еловых ветвей, а также по росписи пряничных человечков.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 12 декабря по 11 января. Главной темой мероприятия станут сказки народов мира. Рождественский фестиваль пройдет на 24 площадках внутри Садового кольца. Еще 12 площадок откроют в округах. Фестивальпройдет в столице с 12 декабря по 11 января. Главной темой мероприятия станут сказки народов мира. Рождественский фестиваль пройдет на 24 площадках внутри Садового кольца. Еще 12 площадок откроют в округах. На ярмарках можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд





Напомним, для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

Как украсят Москву к Новому году

Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры. К Новому году на улицах столицы появятся яркие праздничные плакаты, искусственные ели и световые инсталляции.