Животные Тима Флэка и сокровища Bulgari: на какие выставки стоит сходить в ноябре

Красота и быт восточной женщины, монументальные советские пейзажи, портреты животных и россыпь драгоценностей в Кремле. Редакция портала Москва 24 – о самых важных выставках.

Ретроспективная выставка одного из самых интересных и плодовитых художников русского авангарда Михаила Ларионова проходит в пространстве Новой Третьяковки. В истории нашей страны это первая выставка подобного масштаба, посвященная художнику. В своем творчестве охвативший почти все самые крупные художественные направления начала ХХ века (кубизм, примитивизм, футуризм) и ставший изобретателем собственных (лучизм), Ларионов занимался не только станковой живописью, но и организацией выставок, книжной иллюстрацией, театральными декорациями и коллекционированием. Каждая из сторон многогранного таланта художника нашла свое отражение в огромной выставке, подготовленной кураторами галереи.

Где и когда: Новая Третьяковка, до 20 января.

В Музеях Московского Кремля развернулась ретроспективная выставка, посвященная одному из самых известных ювелирных домов мира. В масштабной экспозиции "BVLGARI. Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей", представлено более пятисот украшений из частных собраний и Коллекции наследия Bulgari. Собранные вместе, они помогают проследить историю ювелирного дома от его основания в 1884 году до сегодняшних дней, от неогреческого стиля основателя бренда Сотирио Булгари до произведений эпохи "сладкой жизни" и экстравагантных 1980-1990-х. Гости познакомятся с самыми известными коллекциями ювелирного дома, такими как CHANDRA, коллекция браслетов-часов SERPENTI, использовавшая древние монеты MONETE. Полюбоваться на россыпи драгоценных камней, которые обожали кинодивы прошлого, можно будет до 13 января. В рамках выставки проводится и отдельная экскурсионная программа, а также музыкальный фестиваль "Посольские дары", посвященный итальянской музыке. Его заключительный концерт будет полностью посвящен итальянскому кинематографу, его великим композиторам и режиссерам.

Где и когда: Выставочные залы Патриаршего дворца и Успенской звонницы, до 13 января.

Если каким-то чудом вы еще об этом не слышали, то рассказываем: в Институте русского реалистического искусства открыта ретроспективная выставка малоизвестного широкой публике сегодня, но суперпопулярного в 1950-е годы художника Георгия Нисского "Горизонт". На масштабной экспозиции, являющейся крупнейшим выставочным проектом музея за всю историю его существования, представлены работы из 23 музеев. Индивидуальную манеру художника отличают монументальные пейзажи с низким горизонтом, который открывает перед зрителем бескрайнее пространство, подчиненное пересекающим его паровозам, самолетам и тракторам. В его картинах – дух самой эпохи, ее настроения, надежды и мечты. Кроме работ самого Нисского на экспозиции можно увидеть и картины его учителей и последователей, среди первых – Петр Кончаловский, Николай Рерих, Альбер Марке, а также руководитель Общества станковистов, знаменитый художник Александр Дейнека, также часто посвящавший свои работы техническому прогрессу.

Где и когда: Институт русского реалистического искусства, до 27 января.

В этом году Музею Востока исполняется сто лет. Чтобы понять его важность, достаточно упомянуть, что он является единственным в России культурным центром, целиком занимающимся изучением и популяризацией искусства восточных стран и культур. К круглой дате приурочена выставка "Восток. Другая красота", занимающая все шесть выставочных залов музея и представляющая Центральную Азию, страны ислама, Кавказ, Китай, Корею, Японию и Юго-Восточную Азию. Посвященная женщине, ее быту и роли в восточных странах, экспозиция помогает по-новому взглянуть на вопрос о том, что можно считать красивым – ведь у каждой страны на него был собственный ответ, будь то миниатюрные ступни китайских девушек или загорелые, окрашенные хной ножки индианок.

Всего на выставке представлено более четырехсот произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, костюмов и украшений.

Где и когда: Музей Востока, до 20 января.

В Центре фотографии им. Братьев Люмьер проходит выставка самого успешного в мире фотографа-анималиста "Тим Флэк. Неестественный отбор". Являясь успешным коммерческим фотографом, Флэк успел поработать с такими изданиями, как National Geographic, The Sunday Times и The New York Times Magazine, а также с крупными брендами – Adidas, Jaguar и Sony. В этом году одна из работ фотографа – портрет панды – была продана за 40 тысяч фунтов. Представляющие собой колоритные портреты диких и домашних животных, сделанные как в студии, так и на природе, его работы объединены в серии, с отдельными снимками из которых можно будет ознакомиться на выставке. Среди них и недавний проект Endangered, представляющий животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Где и когда: Центр фотографии им. Братьев Люмьер, до 6 января.

Выставка, посвященная творчеству "отца русского футуризма" и одному из самых многоплановых российских художников начала ХХ века "Давид Бурлюк. Слово мне!" проходит в Музее русского импрессионизма. Художник, поэт, идейный лидер и перформансист (до официального появления перформанса!), Давид Бурлюк успел проявить свой талант в самых разных жанрах и стилях. В живописи начинавший с импрессионизма, впоследствии он пришел к футуризму и созданию "радио-стиля". Важной частью выставки являются работы, вдохновленные двухлетним пребыванием художника в Японии после революции, а также картины "американского" периода — Бурлюк переехал в США в 1922 году.

Где и когда: Музей русского импрессионизма, до 27 января.

