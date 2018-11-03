7 тайных садов Москвы, где стоит побывать этой осенью

Неожиданное потепление дает нам всем шанс за три дня от души погулять по городу. Что может быть приятнее: отвлечься от суеты и дедлайнов наедине с природой или отдохнуть от толпы в укромных уголках центра города... Проведите время с близкими людьми, устройте необычное свидание. А историк Семен Извеков поможет с маршрутами: в этот раз вас ждет хит-парад малоизвестных садов столицы. Готовы?

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сад будущего (Леоновский парк)

Пространство Ботанического сада РАН огромно. Однако далеко не все могут похвастаться тем, что хорошо знают территорию интереснейшего собрания растений. То ли виной тому неудачное расположение – вдали от центра, то ли больше предпочитают ВДНХ. А зря, ведь это крупнейшая коллекция Европы и по сей день. Здесь вы можете полюбоваться как аллеями сакур, так и уникальными нетипичными растениями для наших широт, привезенными со всего мира.

Но мы хотели бы обратить ваше внимание в первую очередь на новый "Сад будущего". Его открыли в 2017 году после реконструкции усадьбы Леоново, которая сгорела в начале ХХ века. И он посвящен детям.

Для юных москвичей здесь созданы аллеи и площадка музыкальных инструментов, удобная зона игр и живописный пруд. А для занятых родителей – уютные домики с Wi-Fi и розетками для компьютеров. Идеальное место, чтобы покататься с детьми на велике, потом оставить их играть, а самому поработать с ноутом. Приходите сюда – не пожалеете.

Где: Москва, ул. Леонова, 1.

Сады Бирюлевского дендропарка

На южной окраине столицы есть район Бирюлево. О нем сказано много дурного, репутация его в народном сознании весьма подпорчена. Однако сады могут появиться даже там, где их не ожидаешь. В дендропарке очень тихо – гораздо тише, чем в центре.

Вы прекрасно проведете время в тишине среди уникальных растений, собранных от Америки до Дальнего Востока, подышите ароматом хвои среди гигантских сосен. Обратите внимание на сад 30 сакур, посаженных японскими меценатами. Они особенно хороши по весне, но и сейчас едва ли они совсем растеряли свое обаяние.

Где: Липецкая улица.

Сад Марфо-Мариинской Обители Милосердия

Испокон веков монастыри были образцовыми в плане хозяйства, там царил порядок и благоденствие. Особенно же славились сады и скверы, где можно было гулять или отдыхать от литургии. Энергия таких мест, пожалуй, сама по себе благоприятствует росту и цветению.

Великая княгиня Елизавета основала эту обитель более 100 лет назад. Безутешная вдова помогала всем нуждающимся и раненым, учила бесплатно детей и давала им приют. Ее подвижничество было известно по всей стране. Именно для своих воспитанниц княгиня сделала розовый сад, как символ женственности и силы милосердия. После долгих лет забвения монастырь ныне пребывает в порядке, а розы в том же довольстве, что и век назад. Идеальное место для молитв и раздумий.

Где: ул. Большая Ордынка, 34, строение 3.

Морозовский сад

Фото: ТАСС/Михаил Грушин

В самом центре Москвы есть потайной сад, о котором знают далеко не все. На Китай-городе он затаился в тени переулков. Сад на этом месте разбили еще в XV веке, он принадлежал знатнейшим людям страны, фабрикантам Морозовым.

Это место знало всех классиков литературы: и Пушкина, и Тургенева, и Льва Толстого, и Достоевского. Здесь отдыхали от трудов в тени деревьев величайшие умы отечества. Зелени, пожалуй, немного, однако аллеи сделаны со вкусом.

Попасть сюда нетрудно через неприметную калитку. Обойти маленький сад не составит труда, советуем подняться повыше и смотреть оттуда на Кремль и вдаль, ведь виды очень живописны – на закате вдвойне. Пусть это место станет для вас укрытием от суеты среди бешеного ритма жизни.

Где: Большой Трехсвятительский переулок, 1.

Милютинский сад

В самом центре столицы, на Покровском бульваре, расположился Милютинский сад, который местные называют "Милютка". Как и предыдущий герой, он – в самом сердце Первопрестольной, однако незаметен и довольно безлюден.

До 1917 года парк был закрыт, так как числился за казенным учреждением. Исключения делали лишь знаменитостям, здесь любил отдыхать Чехов, Серов, Коровин. Тут сохранился флигель здания, где последние дни провел великий певец русской природы Левитан, знакомый нам с детства. Едва ли случайно, что в СССР здесь же был открыт Центр эстетического воспитания молодежи, будто в память о живописце.

Парк прекрасно подходит для семейных прогулок: места хватит всем поколениям семьи. Помните, что Милютинский сад – объект культурного наследия, он строго охраняется властями столицы.

Скверы поселка Сокол

На севере Москвы есть удивительный поселок, который был задуман как город-сад еще 100 лет назад. Здесь когда-то селились художники в своих уютных домишках, чтобы вместе творить на благо советского общества. Москва меж тем разрослась, а этот заповедный уголок остался. Он сохранил свое лицо, несмотря на вульгарные вторжения "лужковского стиля". В этом "Поселке художников" сильна атмосфера загородного и дачного.

Прогуляться по нему всегда приятно, здесь не так много машин, нет многоэтажек. Но очень много тропинок, сквериков и деревьев, всегда тихо. Некоторые дома так и остались неизменными с 1930-х, а кому-то по душе будет и новодел. Ощущение, будто ты оказался на даче, хотя вот тут рядом и метро, и МЦК, и автобусы.

Где: улица Сурикова и окрестности.

Парки усадьбы Черемушки-Знаменское

Усадебные парки – наследие былых дворянских гнезд, времен, когда знатная фамилия непременно желала себе лучшие сады в Европе. Здесь читали романы, играли в крикет и упражнялись в конной езде, происходили романы и дуэли. Дворянства более нет, но усадьбы пережили лихолетья.

В конце XVIII века стараниями князя Меншикова возвели эту усадьбу с роскошным парком, насыпными горками и увеселительными павильонами, все как во дворцах Петербурга.

И теперь можно в полной тишине посидеть в беседке, полюбоваться былым величием господских усадеб, спрятаться от шума города. Говорят, что тишина лечит воспаленные нервы жителей мегаполисов, перегруженных тоннами информации. Так что приходите сюда на процедуры по информационной детоксикации.

Не судите также о городе стереотипами, не бойтесь открывать новое, ведь это расширяет ваши горизонты понимания. Особенно хорошо это получается на природе, которой нам в искусственной среде мегаполиса так не хватает. Отвлекитесь от дел и забот, пройдитесь одни или с теми, кто дорог, по аллеям. Пусть все тревоги останутся за порогом сада.