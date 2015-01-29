Двое сотрудников налоговой службы задержаны по подозрению во взяточничестве

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По подозрению во взяточничестве на юге столицы задержаны двое сотрудников налоговой службы, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Речь идет о заместителе начальника одной из столичных инспекций федеральной налоговой службы и начальнике отдела камеральных проверок этого же ведомства. Они планировали получить 300 тысяч рублей от руководителя коммерческой организации, обещая ему не проводить налоговую проверку.

Деньги сотрудники налоговой службы хотели получить через посредника – гендиректора фирмы, оказывающего налоговые консультации. Он также был задержан.

По факту инцидента проводится проверка.