На американском космодроме при запуске взорвалась ракета

Фото: ТАСС/Олег Урусов

На американском космодроме Валлопс при запуске космического грузовика Cygnus произошла серьезная авария. Взорвалась ракета-носитель Antares, а вместе с ней и грузовой корабль, перевозивший провизию для экипажа МКС, сообщает телеканал "Москва 24".

Ракета стартовала в 2.22 с космодрома на Атлантическом побережье в штате Вирджиния. Запуск транслировался в прямом эфире на сайте НАСА. Ракета оторвалась от земли, однако через шесть после запуска произошел мощный взрыв.

По предварительным данным, никто не пострадал. Корабль направлялся на Международную космическую станцию и должен был доставить две тонны груза экипажу, в составе которого есть и российские космонавты.

Впрочем, в НАСА уверяют, что инцидент никак не повлияет на жизнедеятельность экипажа МКС, поскольку на станции сохраняется большой запас воды, кислорода, продуктов и топлива. Следующий грузовик отправится на МКС в декабре. В настоящее время проводится расследование причин случившегося.

Также имеется информация, что в грузовом корабле находился телескоп компании Planetary Resources, который планировали вывести на земную орбиту.

Напомним, 2 июля прошлого года произошла самая известная авария на космодроме за последнее десятилетие. Ракета "Протон-М" почти сразу после старта отклонилась от заданного курса, упала и взорвалась недалеко от космодрома Байконур.

В ходе расследования было установлено, что причиной аварии стала неправильная установка датчиков угловых скоростей - их повернули вверх ногами.