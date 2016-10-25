Российским туристам советуют не покидать отели из-за взрыва в Анталье

Российским туристам в Турции посоветовали не покидать отели из-за взрыва в Анталье, произошедшего утром 25 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на советника руководителя Ростуризма Светлану Сергееву.

ЧП произошло около 9 часов утра по московскому времени у здания Торгово-промышленной палаты, пострадали от 10 до 12 человек, их национальная принадлежность устанавливается.

РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk уточняет, что не исключена вероятность взрыва газового баллона в одном из припаркованных автомобилей.

"Призываем россиян, отдыхающих в Турецкой Республике, соблюдать спокойствие и следить за официальной информацией органов власти", – сообщили в Ростуризме.