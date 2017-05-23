Число пострадавших после взрыва в Манчестере возросло до 59 человек

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

После взрыва в Манчестере число пострадавших возросло до 59 человек, сообщили в северо-западном подразделении скорой помощи NHS в Twitter. Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

Получившие ранения размещены в шести британских больницах. Нескольким десяткам человек медики оказали помощь на месте.

Два взрыва произошло во время концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе Manchester Arena. Полиция предполагает, что их произвел террорист-смертник

Свои соболезнования семьям погибших выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.