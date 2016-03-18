Пять жильцов пострадавшего от взрыва дома остаются в гостиницах

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Пять жильцов дома на 2-й Кабельной улице, где произошел взрыв и пожар, остаются в гостиницах. Они будут там находиться до окончания ремонтных работ в доме, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время в доме идет ремонт балконов и отделка помещений. Выбитые взрывом окна уже вставили.

Все последствия взрыва планируется устранить к 1 апреля.

Напомним, вечером 10 марта в квартире на восьмом этаже в доме № 6/2 по 2-й Кабельной улице произошел взрыв, перешедший в пожар. Пострадали 14 человек, один из них скончался. Были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей.

По предварительным данным, причиной взрыва послужило нарушение правил обращения с открытым огнем при проведении строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что муниципальные квартиры, пострадавшие в результате взрыва, отремонтируют за счет города. Общедомовые разрушения будет ликвидировать ГБУ "Жилищник" района Лефортово.