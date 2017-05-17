Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2017, 08:10

Происшествия

Число жертв взрыва газа в Волгограде увеличилось до четырех человек

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Число жертв в результате взрыва бытового газа в Волгограде увеличилось до четырех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело девочки – еще одной погибшей – извлекли из-под завалов. Таким образом, в результате происшествия погибли четыре человека и еще десять пострадали.

16 мая в четырехэтажном жилом доме в Волгограде произошел взрыв бытового газа. В результате полностью рухнул один из подъездов дома – разрушены 12 квартир.

10 человек госпитализировали, из них трое в тяжелом состоянии, еще у шестерых медики отметили шоковое состояние.

Причиной взрыва назвали утечку бытового газа. Она произошла из-за несанкционированных работ: предприниматель пытался осуществить врезку в газопровод.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Для обращений граждан открыли горячую линию.

взрывы жертвы газ пострадавшие чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика