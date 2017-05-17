Число жертв взрыва газа в Волгограде увеличилось до четырех человек

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Число жертв в результате взрыва бытового газа в Волгограде увеличилось до четырех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело девочки – еще одной погибшей – извлекли из-под завалов. Таким образом, в результате происшествия погибли четыре человека и еще десять пострадали.