Число жертв взрыва газа в Волгограде увеличилось до четырех человек

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Число жертв в результате взрыва бытового газа в Волгограде увеличилось до четырех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Тело девочки – еще одной погибшей – извлекли из-под завалов. Таким образом, в результате происшествия погибли четыре человека и еще десять пострадали.
10 человек госпитализировали, из них трое в тяжелом состоянии, еще у шестерых медики отметили шоковое состояние.
Причиной взрыва назвали утечку бытового газа. Она произошла из-за несанкционированных работ: предприниматель пытался осуществить врезку в газопровод.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Для обращений граждан открыли горячую линию.