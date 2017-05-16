Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая 2017, 19:39

Происшествия

Трех человек задержали после взрыва в жилом доме в Волгограде

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Следователи задержали владельца павильона и его отца, по заказу которых проводились работы в обрушившемся жилом доме в Волгограде. Задержан также сотрудник, нанятый по объявлению для выполнения этих работ, сообщает пресс-служба СК РФ по Волгоградской области.

Сотрудники СК допросили более 30 человек, среди них – работники газовых служб, управляющей компании, а также сами пострадавшие. На месте обрушения нашли тела трех погибших. Личности двух из них уже установили – это жительница указанного дома и работник муниципальный службы, который ликвидировал последствия ЧП.

Взрыв произошел днем в четырехэтажном доме на Университетском проспекте. В тот момент в здании работали газовые службы. Полностью рухнул один из подъездов дома.

10 человек госпитализировали, из них трое в тяжелом состоянии, еще у шестерых медики отметили острую реакцию на стресс.

Причиной взрыва назвали утечку бытового газа. Она произошла из-за несанкционированных работ: предприниматель пытался осуществить врезку в газопровод.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Для обращений граждан открыли горячую линию.

взрывы следствие задержания Волгоград чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика