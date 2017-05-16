Трех человек задержали после взрыва в жилом доме в Волгограде

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Следователи задержали владельца павильона и его отца, по заказу которых проводились работы в обрушившемся жилом доме в Волгограде. Задержан также сотрудник, нанятый по объявлению для выполнения этих работ, сообщает пресс-служба СК РФ по Волгоградской области.

Сотрудники СК допросили более 30 человек, среди них – работники газовых служб, управляющей компании, а также сами пострадавшие. На месте обрушения нашли тела трех погибших. Личности двух из них уже установили – это жительница указанного дома и работник муниципальный службы, который ликвидировал последствия ЧП.