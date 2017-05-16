Трех человек задержали после взрыва в жилом доме в Волгограде

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Следователи задержали владельца павильона и его отца, по заказу которых проводились работы в обрушившемся жилом доме в Волгограде. Задержан также сотрудник, нанятый по объявлению для выполнения этих работ, сообщает пресс-служба СК РФ по Волгоградской области.
Сотрудники СК допросили более 30 человек, среди них – работники газовых служб, управляющей компании, а также сами пострадавшие. На месте обрушения нашли тела трех погибших. Личности двух из них уже установили – это жительница указанного дома и работник муниципальный службы, который ликвидировал последствия ЧП.
10 человек госпитализировали, из них трое в тяжелом состоянии, еще у шестерых медики отметили острую реакцию на стресс.
Причиной взрыва назвали утечку бытового газа. Она произошла из-за несанкционированных работ: предприниматель пытался осуществить врезку в газопровод.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Для обращений граждан открыли горячую линию.