В результате терактов в Париже погибли не менее 140 человек

Фото: Maya Vidon/Zuma/ТАСС

В результате серии терактов, произошедших вечером 13 ноября в Париже, погибли не менее 140 человек. Об этом сообщает мэрия французской столицы.

По данным властей городе, в концертном зале Bataclan, где террористы удерживали посетителей концерта в заложниках, погибли 100 человек. При этом согласно другой информации, жертвами теракта стали 118 человек. Всего в зале находилось порядка 1500 человек.

Еще около 40 человек погибли в результате нападений террористов в других районах города. Ранее BFMTV сообщило, что при взрывах у стадиона "Стад де Франс" были убиты 5 человек, в 10 округе, где был обстрелян ресторан, погибли 18 человек, еще 11 были убиты на рю де Шарон в 11 округе.

Во Франции введен режим чрезвычайной ситуации в связи с терактами. Режим ЧП будет действовать на всей территории страны. В Париже дополнительно мобилизованы 1500 военнослужащих.

Границы Франции закрыты. Мэрия Парижа официально попросила жителей столицы не покидать дома до особого распоряжения полиции. Французская полиция официально подтвердила, что рядом со стадионом два теракта устроили смертники, еще один - подрыв бомбы.