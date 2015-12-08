Число пострадавших при взрыве в центре столицы возросло до пяти

Число пострадавших при взрыве на Покровке увеличилось до пяти человек

Общее число пострадавших в результате взрыва на автобусной остановке на улице Покровка увеличилось до пяти человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Трое пострадавших были направлены в НИИ им. Склифософвского, один из них уже отпущен домой. Одному человеку помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался, напомнил представитель департамента.

"Позже к медикам обратился еще один пострадавший, его поместили в ГКБ №36", – сказал собеседник агентства.

Движение по Покровке все еще ограничено

Напомним, около 23:00 на автобусной остановке по адресу: улица Покровка, дом 16, прогремел взрыв. Сдетонировало самодельное взрывное устройство.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Мощность взрывного устройства, предварительно, составляла 50 граммов в тротиловом эквиваленте.