Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

08 августа 2012, 12:46

Власти увеличили выплаты пострадавшим при взрыве в Щелково

взрывы Подмосковье Щелково компенсации

ИТАР-ТАСС

Сумма выплат пострадавшим при взрыве газа на насосной станции в Щелково будет увеличена. Об этом сообщил первый заместитель министра социальной защиты населения Московской области Юрий Хабров.

Напомним, взрыв произошел ночью 27 июля на канализационно-насосной станции, где проводились ремонтные работы. По предварительным данным, из-за нарушения техники безопасности на станции взорвался метан. В этот момент в здании находилась бригада из 11 человек. Взрыв привел к возгоранию, из-за которого строение частично обрушилось. В результате инцидента погиб один человек, пострадали пятеро.

"Членам семьи погибшего будет выплачена материальная помощь в размере 500 тыс. рублей. В связи с новыми обстоятельствами увеличиваются средства из резервного фонда правительства Московской области на выплату пострадавшим в результате взрыва с 2,1 млн рублей до 2,45 млн рублей", – сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Как было установлено, 500 тысяч рублей получат семьи погибших или умерших в результате взрыва, а по 150 тысяч рублей будет выделено каждому пострадавшему во время ЧП.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать