Власти увеличили выплаты пострадавшим при взрыве в Щелково

ИТАР-ТАСС

Сумма выплат пострадавшим при взрыве газа на насосной станции в Щелково будет увеличена. Об этом сообщил первый заместитель министра социальной защиты населения Московской области Юрий Хабров.

Напомним, взрыв произошел ночью 27 июля на канализационно-насосной станции, где проводились ремонтные работы. По предварительным данным, из-за нарушения техники безопасности на станции взорвался метан. В этот момент в здании находилась бригада из 11 человек. Взрыв привел к возгоранию, из-за которого строение частично обрушилось. В результате инцидента погиб один человек, пострадали пятеро.

"Членам семьи погибшего будет выплачена материальная помощь в размере 500 тыс. рублей. В связи с новыми обстоятельствами увеличиваются средства из резервного фонда правительства Московской области на выплату пострадавшим в результате взрыва с 2,1 млн рублей до 2,45 млн рублей", – сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Как было установлено, 500 тысяч рублей получат семьи погибших или умерших в результате взрыва, а по 150 тысяч рублей будет выделено каждому пострадавшему во время ЧП.