07 декабря 2015, 23:20

Происшествия

В центре Москвы произошел взрыв на автобусной остановке

Фото: Москва 24

В центре Москвы произошел взрыв на автобусной остановке. Три человека пострадали, они госпитализированы в одну из столичных больниц, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе главка городской полиции.

Взрыв прогремел на остановке, расположенной на улице Покровка. Сдетонировало самодельное взрывное устройство.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативники, которым предстоит установить все причины произошедшего.

Уточняется мощность взрыва и мотивы преступления.

По некоторым данным, злоумышленники бросили взрывное устройство в группу людей, ожидавших автобуса, после чего скрылись с места преступления.

Сюжет: Взрыв на Покровке
взрывы инциденты автобусные остановки чп

