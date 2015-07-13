Человек погиб при взрыве в автосервисе на северо-западе столицы

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Взрыв топливного бака произошел в ангаре автосервиса на северо-западе Москвы. В результате ЧП погиб один человек погиб и трое пострадали, сообщили m24.ru пресс-службе столичного управления МВД.

Топливный бак автомобиля взорвался в автосервисе при проведении сварочных работ. Инцидент произошел по адерсу улица Маршала Прошлякова, дом № 30.

"В ангаре под автосервис произошел взрыв топливного бака автомобиля. Предварительно, один погибший и двое пострадавших", – заявил представитель ведомства.

Напомним, на прошлой неделе в жилом доме на Открытом шоссе за неделю произошло два взрыва, и оба раза возникали пожары.

Все случилось, когда рабочие интернет-компании ремонтировали кабель в подъезде. Хозяева сгоревшей квартиры не пострадали, поскольку находились в отъезде