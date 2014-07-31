Фотографии и парфюмерию объединили в галерее Vauxhall Center

Фото: М24

Фотопроект "Запах Женщины" представят в арт-центре Vauxhall с 1 по 28 августа. Выставка объединит фотоискусство и парфюмерное мастерство. Авторы экспозиции дополнили визуальные образы букетами необычных ароматов. В итоге каждую картину можно будет понюхать.

Инсталляции разместили на двух этажах галереи. Героинями фотопроекта стали знаменитые женщины: звезды шоу-бизнеса и спорта, а также политики.

"Посетителям выставки представится возможность ощутить, чем пахнет Женщина-Царица, Женщина-Воин, Женщина-Обольстительница. Параллельно с основной экспозицией в течение всего августа фотоработы можно будет увидеть на специализированных стендах площади Павелецкого вокзала", - отметили организаторы.

"Запах Женщины" - это совместное творчество фотохудожника Beliy Den, Гильдии Парфюмеров и галереи Vauxhall Center.

Открытие выставки запланировано в 19.30. Мероприятие посетят известные деятели культуры и искусства, которые участвовали в съемках.