На ВДНХ представили мультимедийную инсталляцию советской атомной бомбы

В Политехническом музее на ВДНХ представили мультимедийную инсталляцию, посвященную испытанию первой советской атомной бомбы, сообщает ИТАР-ТАСС. Она имитирует пульт запуска взрыва первой советской атомной бомбы РДС-1.

В окошках-экранах "пульта управления" посетители могут увидеть фотографии, кинокадры, документы разработки, создание и испытания РДС-1. С помощью рубильника можно произвести "взрыв".

На открытии экспозиции выступил Аркадий Бриш, один из создателей бомбы, которая была испытана 29 августа 1949 года.