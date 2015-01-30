На фестивале "Первозданная Россия" расскажут о заброшенных деревнях

В ЦДХ открылся фестиваль "Первозданная Россия"

31 января в Центральном доме художника в рамках фестиваля природы "Первозданная Россия" Алексей Харин представит одновременно культурологический, философский и социальный фотопроект "Потерянные деревни". Тема выступления Харина – "Потерянные деревни – пустые приходы".

"Если Вы едете по любой дороге на восток от Москвы, то постоянно будете видеть шпили и купола храмов и церквей. На Руси это всегда было признаком жилья, вторым признаком того, что тут живут люди... Сейчас, чем дальше от Москвы, тем чаще вы не сможете найти рядом с ними никакого жилья… От людей остались только липы, церкви и кладбища", - сообщают организаторы.

Материалы для выставки собирались в течение 14 лет в Московской и Ярославской областях. На выставке можно увидеть, что мы потеряли навсегда и где еще есть надежда на возрождение. Среди работ много храмов и церквей, потому что часто это единственное, что сохраняется от деревень и сел.

Начало выступления – в 14.00, вход - 350 рублей.