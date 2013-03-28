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Культура

28 марта 2013, 12:31

О влиянии госзаказа на искусство размышляют художники "Винзавода"

выставки художники проекты госзаказы ЦСИ Винзавод

Фото: пресс-служба "Винзавода"

На площадке Центра современного искусства "Винзавод" 11 апреля открывается масштабный групповой проект "Госзаказ". 15 художников предложат свое видение взаимодействия государства и современного искусства.

Авторы попытаются определить критерии соответствия госзаказу, а также ответят на вопросы: "Может ли государство навязывать искусству пропагандистскую, образовательную или воспитательную функции?", "Имеет ли государство право ограничивать творчество рамками?" и "И чье влияние художник ощущает острее всего: общественное, рыночное или государственное?".

Проект курируют директор Pechersky Gallery Марина Печерская и художник Роман Сакин. Они предложили авторам создать свою концепцию Госзаказа, - отметили организаторы.

"Проект "ГОСЗАКАЗ" - это больше чем выставка: мы рассчитываем на то, что он будет регулярным, а его основной задачей станет возобновление диалога между государством как заказчиком и современными художниками, ведь в этой области наблюдается явный дефицит позитивного взаимодействия", - прокомментировала Печерская.

В свою очередь директор Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Елена Пантелеева подчеркнула, что своевременность темы взаимоотношения государства и современного искусства не вызывает сомнения.

"Поскольку одной из задач выставочной политики "Винзавода" является исследование актуальных и острых арт-тенденций, мы считаем эту выставку важной миссией". – добавила Пантелеева.

Работы обещают порадовать разноплановостью, так как у каждого мастера свой взгляд на проблему. Например, Ростан Тавасиев уверен, что заказанное государством искусство должно быть монументальным, ибо призвано возвеличивать и возводить в культ. Его коллеги Дмитрий Каварга и Хаим Сокол предлагают государству наделить искусство новыми функциями, самим государством пока неосмысленные.

Результат творческой мысли участников проекта можно увидеть в пространстве Цеха Красного с 11 апреля.

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