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Культура

28 января 2015, 14:58

Евгения Васильева покажет свои картины на выставке в Vauxhall Center

выставки Евгения Васильева современное искусство Vauxhall Center

Фото: страница Vauxhall Center в Instagram

В арт-центре на Рижском вокзале Vauxhall Center начала работу выставка картин Евгении Васильевой под названием "Ева в стране чудес".

В экспозицию вошли живописные и графические работы Евгении исключительно в черно-белых тонах. Все работы подписаны псевдонимом EVA, аббревиатурой из инциалов имени и фамилии Васильевой. Арт-критики называют стиль экстравагантной художницы близким к экспрессионизму и примитивизму.

Эта экспозиция - четвертая персональная выставка Евгении Васильевой. Ее работы уже выставлялись в Центральном доме художника, Зверевском центре и на других площадках.

Выставка открылась 27 января и продлится до 25 февраля.

Напомним, по версии следствия, Евгения Васильева, работая в департаменте имущественных отношений Минобороны, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 миллиарда рублей.

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

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По мнению следователей, Васильева намеренно ввела экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в заблуждение, продавая государственную собственность по заниженным ценам.

Сама фигурантка убеждает СК в том, что все сделки совершались по личным указаниям Сердюкова. Однако следователи обнаружили в документах только одну подпись бывшего министра.

Позже экс-глава военного ведомства в ходе допроса признался, что лично отдал распоряжение о продаже земельного участка на Кубани – этот эпизод записывался на "счет" Васильевой.

Оглашения приговора Евгения Васильева ожидает в семикомнатной квартире в центре Москвы. Там же, кстати, она испытала вдохновение и начала создавать картины и снимать клипы на свои песни.

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Сюжет: Выставки Москвы

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