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Культура

27 января 2015, 09:45

Московские школьники соберут космическую ракету Сергея Королева

выставки образование школьники конструкторы ракеты моделирование Сергей Королев детские занятия семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

В рамках Дня конструирования 28 января в гимназии №1520 имени Капцовых для детей проведут занятия по моделированию и конструированию. Школьники будут собирать космическую ракету конструктора-изобретателя Сергея Королева.

"Ребята создадут из конструктора "Лего" космическую ракету, на которой впервые полетел в космос Юрий Гагарин, ракетный истребитель Виктора Болховитинова, советский легковой вездеход Виталия Грачева, русский паровоз Ефима и Мирона Черепановых, первый велосипед Ефима Артамонова", - сообщили в столичном департаменте образования.

В этот же день можно посетить школьную выставку, на которой представят лучшие работы учащихся и выпускников гимназии по конструированию и моделированию. Выставка будет работать до 30 января.

В числе приглашенных гостей – дочь советского ученого, конструктора, организатора производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР Наталья Королева, а также его внук, выпускник гимназии №1520 Сергей Королев.

Добавим, что День конструирования пройдет в рамках проекта "Отечественное конструирование и легоконструирование: история и современность". Ожидается, что занятия и выставку посетят около 300 учеников начальной школы.

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