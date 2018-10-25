Виртуальная экскурсия по выставке Виктора Пивоварова

Виртуальная экскурсия по выставке концептуалиста Виктора Пивоварова

Мультимедиа Арт Музей представил выставку выдающегося художника, одного из основателей "московского романтического концептуализма" – Виктора Пивоварова. В экспозицию вошел новый живописный цикл "Москва, Москва!", а также его знаменитый альбом "Действующие лица" и малоизвестные "Если" и "Флоренция".

Выставка сопровождается саунд-инсталляцией из сохранившихся аудиозаписей лекций Мераба Мамардашвили, Александра Пятигорского и других великих философов, писателей, чьи жизни и творчество неразрывно связаны с творчеством самого художника.

Наши читатели могут увидеть экскурсию по экспозиции.